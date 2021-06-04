Burak Özçivit Fahriye Evcen'in doğum gününü bakın nasıl kutladı 35 yaşına bastı

Öte yandan Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikteliğini ve oğlunu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum" sözleriyle anlatmıştı.