Burak Özçivit Fahriye Evcen'in doğum gününü bakın nasıl kutladı 35 yaşına bastı
Burak Özçivit, sosyal medya hesabı Instagram'dan eşi Fahriye Evcen'in doğum gününü kutladı.
2017 yılında oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve 2019'da oğlu Karan'ı kucağına alan Fahriye Evcen, 35 yaşına bastı. Özçivit, eşinin doğum gününü sosyal medyadan kutladı.
Evcen ve oğlu ile birlikte verdikleri yeni pozu Instagram'dan paylaşan Burak Özçivit, gönderisine, "Nice mutlu, sağlıklı senelere güzel eşim. Doğum günün kutlu olsun" sözlerini not düştü. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede 316 binden fazla beğeni ve yorum aldı.
Öte yandan Fahriye Evcen, Burak Özçivit ile birlikteliğini ve oğlunu, "Mutlu bir aile tek temel prensibe dayanıyor; o da sevgi... Burak çok iyi bir baba. Şefkatli, ilgili, hassas... Empati yeteneği oğlumuz doğduktan sonra daha da arttı. Karan için en iyisini yapmak için çabalıyorum" sözleriyle anlatmıştı.
Oyuncu, ardından, "Zaman zaman zorlandığım, uykusuz geceler geçirdiğim elbette oluyor. Anneler bilir; bazen saçını tarayacak vakit bile bulamazsın. Gündüzleri asla televizyon açmıyorum. Karan ile oyun oynuyorum. Onu izlerken dalıp, gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.