Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir takipçisinin 'çirkin kadın' tepkisine kapak cevap!

"Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu"

Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan ve ünlülerin de sık sık kendisinden hizmet aldığı bir doktor olmasıyla tanınan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi: