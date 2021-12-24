Burak Kut'un eşi Cansen Yeni kimdir takipçisinin 'çirkin kadın' tepkisine kapak cevap!
Burak Kut'un eşi Cansen Yeni Kut, takipçisinin 'Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu' yorumuna adeta 'kapak' gibi bir yanıt verdi.
Türk Pop Müziği'nin 90'lı yıllara damgasını vuran isimlerinden şarkıcı Burak Kut'un 2011'de evlendiği estetisyen Doktor Cansen Yeni, kendisine sosyal medyada bir kullanıcının "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi" şeklindeki yorumuna 'kapak gibi' bir cevap verdi. Yeni'nin verdiği cevap sosyal medyada 'Ağzına sağlık/ Ağzının payını iyi verdin/ Hadsizlere kapak olsun" gibi yorumlarla destek aldı.
Burak Kut 90'lı yıllardaki başarısının ardından 2000'li yıllarda oyunculuk dğnyasına da adım attı. 2011'den bu yana 10 yıldır mutlu bir evlilik sürdüren, kendi halinde bir hayat tarzı benimseyen ünlü çiftten Cansen Yeni Kut, son olarak sosyal medyada takipçisinden gelen bir yoruma verdiği cevapla adından söz ettirdi.
"Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu"
Instagram'da 40 bin takipçisi bulunan ve ünlülerin de sık sık kendisinden hizmet aldığı bir doktor olmasıyla tanınan Cansen Yeni Kut, "Burak neden bu kadar çirkin bir kadınla evlendi bilmem ama gönül bu" şeklindeki yoruma şu sözlerle yanıt verdi:
"Allah çirkin şansı versin"
"10 yaşından beri bir kadının eğitiminin önemli olduğunun bilincinde olup doktor olmam, genetikte, psikolojide doktora yapmam, 3 dil bilmem, yurt dışında sağlık şirketi kurup ülkeme faydalı olmam, ailem ve çocuğum dışında kimsenin ailesiyle ilgilenmemem… Bence bunların hiçbiri değildir. Allah çirkin şansı versin."