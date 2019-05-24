Burak Hakkı'nın yeni mesleği şaşırttı Diriliş Ertuğrul'un yıldızıydı

Kariyerine Diriliş Ertuğrul, Dudaktan Kalbe, Bir Günah Gibi adlı dizileri ekleyen, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan İkizler: Memo Can'da izleyici karşısına çıkan Burak Hakkı, Çanakkale’de çiftlik kurup organik tarıma başlamıştı. Bu işi paraya dökmek isteyen Hakkı, ürettiklerini Yunan nişanlısı Hara Pappa’nın memleketine satma kararı aldı.