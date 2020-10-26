Burak Hakkı köy hayatı yaşamaya başladı huzuru burada buldu
ÇANAKKALE Gelibolu'da köye taşınan oyuncu Burak Hakkı, huzuru burada bulduğunu açıkladı. Hakkı, köy hayatını anlattı.
Güneyli köyünde 12 yıl önce satın aldığı arazide, hayal ettiği ceviz bahçesi kuran oyuncu Burak Hakkı, ürün hasadına başladı. Annesi Gülsüm Hakkı Engin ile 22 dönüm büyüklüğündeki ceviz bahçelerinin içinde bulunan köy evlerinde yaşayan oyuncu Burak Hakkı, buradaki yaşamını anlattı.
Bir ceviz bahçesi kurma hayalini 12 yıl önce anne ve babasının destekleriyle gerçekleştirdiğini söyleyen Burak Hakkı, 800 ceviz ağacından tonlarca ceviz hasat etti.
Sabahın erken saatlerinde kalkarak ceviz bahçesinde çalışmaya başladığını belirten oyuncu, yorucu olmasına karşın tarım yaparken ve burada yaşarken kendisini çok mutlu hissettiğini söyledi.
Güneyli köyünde ailesinin bir yazlığı bulunduğunu belirten Burak Hakkı, şöyle konuştu:
''Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyordu. 2008’de oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık.''