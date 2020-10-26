Burak Hakkı köy hayatı yaşamaya başladı huzuru burada buldu

Güneyli köyünde ailesinin bir yazlığı bulunduğunu belirten Burak Hakkı, şöyle konuştu:

''Annem ve babam yazları Güneyli köyündeki yazlıklarına geliyordu. 2008’de oğlum Rüzgar doğduğu zaman onun için bir şey yapmak istedik. Burası bomboş bir tarlaydı ve 12 yıl önce satın aldık. Ondan sonra burayı işlemeye başladık.''