Burak Deniz'den Didem Soydan'ı üzecek evlilik açıklaması! "Öyle bir düşüncem yok"
İki yıldır çalkantılı bir şekilde aşk yaşayan Burak Deniz Didem Soydan çiftinden evlilikle ilgili ilk açıklama geldi. Burak Deniz, ünlü mankenle evlenmeyi düşünmediğini açıkladı.
Son olarak Maraşlı dizisi ile ekranlarda gördüğümüz 31 yaşındaki oyuncu Burak Deniz iki yıldır aşk yaşadığı Didem Soydan ile ilgili evlilik açıklaması yaptı.
Daha önce birkaç kez ayrılıp barışan oyuncu Burak Deniz ile model Didem Soydan, mutlu birlikteliklerini şu sıralar sorunsuz bir şekilde sürdürüyor.
Aşklarını magazin basınından uzakta yaşamayı tercih eden zaman zaman sosyal medyadan paylaşımda bulunan ünlü çiftten yakışıklı oyuncu Burak Deniz, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Burak Deniz, evlilik sorularına yanıt verdi. Özel hayatında her şeyin yolunda gittiğini ifade eden Burak Deniz, “Evlenmeyi düşünüyor musunuz?” sorusuna şöyle yanıt verdi: