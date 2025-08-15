Burak Deniz'den Datça'ya milyonluk yatırımlık proje! İşte detayları...

Yakışıklı oyuncunun, satın aldığı araziye modern ve doğayla uyumlu bir çiftlik evi inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Son yıllarda Maraşlı, Şahmaran ve Bambaşka Biri gibi dizilerdeki performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Burak Deniz, hem başarılı oyunculuğu hem de özel hayatıyla magazin gündeminin önde gelen isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Datça'nın doğal güzellikleriyle ünlü bölgesindeki bu yatırım, oyuncunun şehirden uzak, sakin bir yaşam hayalini gerçekleştirmesinin ilk adımı olarak yorumlanıyor.