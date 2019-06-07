Burak Deniz sosyal medyayı salladı! Yorumlar bile alev aldı
Geçtiğimiz haftalarda final yapan Bizim Hikaye dizisinin yakışıklı oyuncusu Burak Deniz, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.
Fox Tv ekranlarının sevilen dizisi Bizim Hikaye'nin başrol oyuncusu Burak Deniz, bir çekim için objektiflerin karşısına geçti. Deniz'in çekim fotoğraflarını sosyal medya hesabına yüklemesinin ardından ise beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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Hazal Kaya ile başrol oynadığı dizisinin final yapmasının ardından tatile çıkan Burak Deniz, sosyal medya hesabından bir çekim için verdiği bu pozu paylaştı.
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Deniz'in fanları fotoğrafa onlarca beğeni yağdırdı, “Çok ateşli, alev aldı buralar” şeklinde yorumlar yaptı.
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Bizim Hikaye dizisinde Barış karakterini oynayan Burak Deniz’in, vücudundaki dövmede ne yazdığı da büyük merak konusu oldu.
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