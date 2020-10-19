Burak Deniz Didem Soydan ile aşkını bu fotoğrafla ilan etti bakın ne paylaştı
Didem Soydan ile aşk yaşadığı kısa süre önce öğrenilen Burak Deniz, aşkını ilan etti. Yakışıklı oyuncu, sosyal medya hesabından fotoğraf paylaştı.
Didem Soydan ve Burak Deniz'in bir süredir aşk yaşadıkları iddiaları dilden dile dolanıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise bu iddianın belgesi ortaya çıktı.
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Magazin Burada'nın haberine göre Didem Soydan ve Burak Deniz, kameralara fena yakalandı. Geçtiğimiz akşamlarda İbrahim Selim'in programına katılan Burak Deniz, çekim sonrası soluğu Didem Soydan'ın evinde aldı.
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Geçtiğimiz günlerde de Nişantaşı'nda muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Didem Soydan, haberleri yalanlamadı. Soydan, "Burak ile birlikteyiz, mutluyuz" deyip aşkını ilan etti.
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Didem Soydan'ın aşkını ilan etmesinin ardından Deniz de paylaştığı fotoğrafla ilişkisini ilan etti.
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