Burak Deniz Beste Kökdemir yeni bir aşka yelken açtı böyle yakalandılar
Büşra Develi ile ayrıldıktan iki yıl sonra yeni bir ilişkiye yelken açan Burak Deniz, yeni sevgilisini de meslektaşlarından seçti. Beste Kökdemir ile aşk yaşamaya başladı.
Büşra Develi ile büyük bir aşk yaşayan ayrılıklarıyla herkesi şoke eden Burak Deniz, üzerinden geçen iki senenin ardından ilk kez yeni bir aşka yelken açtı. Burak Deniz'in yeni sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Beste Kökdemir ile , önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.
Sahilde yürüyüş yapan ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Kısa süreli panik yaşayan Beste ve Burak koşar adımlarla markete girdi.
Sokağa çıkma yasağından önce alışveriş yapan çift, gazetecilerin "İlişkiniz hayırlı olsun diyelim mi?" sorusuna sessiz kalırken muhabirlere "Kolay gelsin" demek ile yetindi.
Peki, Burak Deniz kimdir?
Burak Deniz, 20 Ekim 1989 yılında İstanbul’da doğmuştur. Anne ve babası Burak Deniz küçükken boşanmıştır. Üniversite eğitimini Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nde Sanat Tarihi bölümünde tamamlayan oyuncu 2011 yılında yapımcılığını Timur Savcı’nın yaptığı “Kolej Günlüğü” adlı dizi ile oyunculuğa adım atmıştır.