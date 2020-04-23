Burak Deniz Beste Kökdemir yeni bir aşka yelken açtı böyle yakalandılar

Büşra Develi ile büyük bir aşk yaşayan ayrılıklarıyla herkesi şoke eden Burak Deniz, üzerinden geçen iki senenin ardından ilk kez yeni bir aşka yelken açtı. Burak Deniz'in yeni sevgilisi de kendisi gibi oyuncu çıktı. Beste Kökdemir ile , önceki gün Kuruçeşme'de görüntülendi.