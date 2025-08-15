Burak Bulut'un eşi fenomen Eda Sakız öyle bir şey yaptı ki...

SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN

Çiftin düğünü, Boğaz'ın en prestijli mekânlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Zarif dekorasyonu, ışıklandırması ve boğaz manzarasıyla masalsı bir atmosfer sunan davete, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve çiftin yakın dostları katıldı. Konuklar, gece boyunca hem manzaranın hem de canlı müziğin keyfini çıkardı.