Burak Bulut'un eşi fenomen Eda Sakız öyle bir şey yaptı ki...
Ünlü şarkıcı Burak Bulut ile sosyal medya fenomeni Eda Sakız'ın Boğaz'daki görkemli düğününde takılan altınlar, törenden kısa süre sonra yeniden gündeme geldi. Sakız'ın altınları tek tek sayarak paylaştığı görüntüler, kimi takipçiler tarafından "görgüsüzlük" olarak eleştirilirken, kimileri ise "Heyecanını sevenleriyle paylaşmak istemiş" diyerek savundu.
"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi hafızalara kazınan şarkılarıyla milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı Burak Bulut, uzun süredir aşk yaşadığı sosyal medya fenomeni Eda Sakız ile 12 Ağustos'ta nikah masasına oturdu. Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahnede yaptığı romantik evlilik teklifiyle gündem olan Bulut, bu özel anın ardından ilişkisini mutlu sonla taçlandırdı.
SAİT HALİM PAŞA YALISI'NDA GÖRKEMLİ DÜĞÜN
Çiftin düğünü, Boğaz'ın en prestijli mekânlarından Sait Halim Paşa Yalısı'nda gerçekleşti. Zarif dekorasyonu, ışıklandırması ve boğaz manzarasıyla masalsı bir atmosfer sunan davete, sanat dünyasından çok sayıda ünlü isim ve çiftin yakın dostları katıldı. Konuklar, gece boyunca hem manzaranın hem de canlı müziğin keyfini çıkardı.
ALİŞAN'DAN SAHNEDE SÜRPRİZ PERFORMANS
Geceye damga vuran anlardan biri de ünlü şarkıcı Alişan'ın sahneye çıkması oldu. Sevilen parçalarını seslendiren Alişan, davetlilere unutulmaz dakikalar yaşattı. Burak Bulut da zaman zaman sahneye çıkarak eşine ve misafirlere özel şarkılar söyledi.
TAKI TÖRENİ ADETA SERVET DEĞERİNDEYDİ
Düğünün en merak edilen bölümlerinden biri ise takı töreni oldu. Burak Bulut'un eşi Eda Sakız'a taktığı altınlar ve diğer davetlilerin getirdiği takılar adeta servet değerindeydi. Altın kemerler, bilezikler, zincirler ve takı setleri, davetlilerin gözlerini kamaştırdı.