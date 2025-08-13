Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Düğünde takılan altınlar olay oldu...

EDA SAKIZ KİMDİR?

Kariyerine 2019 yılında TikTok platformunda paylaştığı eğlenceli videolarla başlayan Eda Sakız, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Daha sonra Instagram ve YouTube gibi platformlarda da aktif hale gelerek sosyal medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2021 yılında müzik kariyerine adım atan Sakız, "Son Kere Dinle" adlı şarkısıyla profesyonel müzik hayatına başlamıştır. Modern pop ezgilerini romantik ve duygusal sözlerle harmanlayarak genç dinleyicilere hitap etmektedir. Özel hayatıyla da gündemde olan Eda Sakız, şarkıcı Burak Bulut ile uzun süredir devam eden ilişkisini 12 Ağustos tarihinde düğünle resmileştirmiştir.