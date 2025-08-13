Burak Bulut ve Eda Sakız evlendi! Düğünde takılan altınlar olay oldu...
"Kehribar", "Sevmedim Deme" ve "Rastgele" gibi milyonlarca dinlenmeye ulaşan şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesi kazanan ünlü şarkıcı Burak Bulut, uzun süredir aşk yaşadığı Eda Sakız ile nikah masasına oturdu. Ünlü ismin düğününde takılan altınlar ve hediyeler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Geçtiğimiz yıl eylül ayında sahne aldığı bir konserde meslektaşı ve sevgilisi Eda Sakız’a romantik bir evlilik teklifi eden şarkıcı Burak Bulut, bu özel birlikteliği nikah masasına taşıdı. İkili, uzun süren ilişkilerini şık bir düğünle resmileştirerek mutluluklarını sevenleriyle paylaştı.
TAKILAN ALTINLAR GÜNDEM OLDU
Düğüne, sanat dünyasından birçok yakın dost ve meslektaş katılarak çifti yalnız bırakmadı. Gecede sahneye çıkan isim ise ünlü sanatçı Alişan oldu. Ancak düğüne damga vuran detay, takı merasimi oldu.
Burak Bulut’un eşi Eda Sakız’a taktığı altınlar ve mücevherler adeta servet değerindeydi. Geline takılan takılar cam kutuda sergilenerek taşındı. Bu dikkat çekici anlar, kısa sürede sosyal medyada viral oldu.
EDA SAKIZ KİMDİR?
Kariyerine 2019 yılında TikTok platformunda paylaştığı eğlenceli videolarla başlayan Eda Sakız, kısa sürede büyük bir takipçi kitlesine ulaşmıştır. Daha sonra Instagram ve YouTube gibi platformlarda da aktif hale gelerek sosyal medya dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir. 2021 yılında müzik kariyerine adım atan Sakız, "Son Kere Dinle" adlı şarkısıyla profesyonel müzik hayatına başlamıştır. Modern pop ezgilerini romantik ve duygusal sözlerle harmanlayarak genç dinleyicilere hitap etmektedir. Özel hayatıyla da gündemde olan Eda Sakız, şarkıcı Burak Bulut ile uzun süredir devam eden ilişkisini 12 Ağustos tarihinde düğünle resmileştirmiştir.