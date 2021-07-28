'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı
BİNGÖL'de silajlık mısır ekimi, 29 yaşındaki gencin hayatını değiştirdi. 'Burada ürün alamazsın' söylemlerine aldırış etmeyen o gencin, ekimden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı.
Bingöl’de yıllardır elektrik ve inşaat işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Ömer Katkay, bu işlerin yanı sıra tarım ile de uğraşmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere verdiği destekleri araştıran Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi aldıktan sonra silajlık mısır ekimi yapmaya karar verdi.
Bingöl Genç karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Çayağzı mevkiinde arazi kiralayarak ekim yapmaya karar veren genç, 30 yıldır ekim yapılmayan 100 dönümlük araziyi mısır ekerek yeniden canlandırdı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı yüzde 50 hibe destekli tohumu tarlaya eken Katkay, "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine rağmen pes etmeyerek ekimi yaptı.
2 metreye ulaştı
Katkay, yaklaşık 3 aydır sulamasını özenle yaptığı silajlık mısırların boyu 2 metreye yaklaştı.