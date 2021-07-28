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'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

BİNGÖL'de silajlık mısır ekimi, 29 yaşındaki gencin hayatını değiştirdi. 'Burada ürün alamazsın' söylemlerine aldırış etmeyen o gencin, ekimden elde edeceği kazanç dudak uçuklattı.

'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

Bingöl’de yıllardır elektrik ve inşaat işleriyle uğraşan 29 yaşındaki Ömer Katkay, bu işlerin yanı sıra tarım ile de uğraşmaya karar verdi. Tarım ve Orman Bakanlığının genç çiftçilere verdiği destekleri araştıran Katkay, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden bilgi aldıktan sonra silajlık mısır ekimi yapmaya karar verdi.

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'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

Bingöl Genç karayolunun 9’uncu kilometresinde bulunan Çayağzı mevkiinde arazi kiralayarak ekim yapmaya karar veren genç, 30 yıldır ekim yapılmayan 100 dönümlük araziyi mısır ekerek yeniden canlandırdı.

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'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden aldığı yüzde 50 hibe destekli tohumu tarlaya eken Katkay, "Ekemezsin, burada ürün alamazsın" sözlerine rağmen pes etmeyerek ekimi yaptı.

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'Burada ürün alamazsın' dediler Bingöl'de 30 yıldır boş araziye ekti kazancı dudak uçuklattı

2 metreye ulaştı
Katkay, yaklaşık 3 aydır sulamasını özenle yaptığı silajlık mısırların boyu 2 metreye yaklaştı.

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