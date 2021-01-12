Bünyamin Sürmeli İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi! Hangi ilçelere kar yağacak?

- Son gelen yağışlar barajlara etki etti ama minimal bir etki. Günler seviyesinde bir artış olsa onu gözle görmek zor ama güzel bir yağıştı. Fena değildi. Derdimize derman mı? Hayır. Daha daha daha yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu peki? Geliyor.