Bünyamin Sürmeli İstanbul'da kar yağışı için tarih verdi! Hangi ilçelere kar yağacak?
İSTANBUL'a beklenen kar yağışının Perşembe günü gelmesi bekleniyor. Hemen tüm İstanbul'a kar yağacak beklentisine girmeyin. Sadece bir kaç ilçeye kar yağacak Bünyamin Sürmeli İstanbul'da kar yağacak ilçeleri ve günlerini tek tek sıraladı. İşte Sürmeli'nin İstanbul'da kar tahminleri...
Meteoroloji İstanbul'a karın yağacağı tarihi duyurup 'Sarı Alarm' verdi. Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli, İstanbul'a karın yağacağı tarihi açıklayıp, kar yağışının görüleceği ilçeleri tek tek sıraladı. İstanbul'da kar ilk hangi ilçeye yağacak? Kar yağışı İstanbul dışında nereleri etkisi altına alacak? Sıcaklıklar ne kadar düşecek?
CNN Türk Meteoroloji Editörü Bünyamin Sürmeli, İstanbul'a kar ne zaman yağacak sorusuna yanıt verdi. Cuma gününe kadar sıcaklıkların 15-16 derece düşeceğini söyleyen Sürmeli, İstanbul'da kar yağışının görüleceği ilçeleri tek tek sıraladı. İstanbul'un Avcılar, Beylikdüzü, Esenler, Başakşehir ilçelerinde havada kar yağışı görülebilecek. İşte Bünyamin Sürmeli'nin hava durumu tahminleri...
- Son gelen yağışlar barajlara etki etti ama minimal bir etki. Günler seviyesinde bir artış olsa onu gözle görmek zor ama güzel bir yağıştı. Fena değildi. Derdimize derman mı? Hayır. Daha daha daha yağışların gelmesi gerekiyor. Geliyor mu peki? Geliyor.
- Ocak ortalamasına yakın gideceğiz. Ocak yağışlı aylarımızdan bir tanesi, tekrar söylüyoruz; Ekim-Kasım-Aralık dönemindeki yağışlarımızı kaybettik. Bundan sonra her şey yolunda gitse bile su iktisadına dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü elimizde 1,5-2 ay var. Nisan yağmurlarını zaten tutamıyoruz. Barajlara gelenin çok küçük kısmı yansıyor, büyük kısmı akışa geçiyor.