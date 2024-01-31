Bunu yapmayan artık aracını satamayacak, bugün son gün!
Motorlu Taşıtlar Vergisi 2024 yılında uygulanmak üzere yüzde 58,46 zamlanmıştı. MTV birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak'ta başladı. Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreçte ise bugün son gün. Araç sahipleri motor hacmi ve araç yaşına göre en düşük 347 TL, en yüksek 160 bin lira MTV ödemesi yapmak zorunda. Bugünü kaçıranlara ise her ay yüzde 3,5 faiz işleyecek. Peki MTV ücreti ne kadar? 2024 motorlu taşıtlar vergisi ne zaman, nereye ödenecek?
Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 zamlanan MTV 2024 ücreti için milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreç 1 Ocak’ta başlamıştı.
MTV ilk taksit son ödeme tarihi bugün bitiyor! Kim ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi ödeyecek? İşte kalem kalem o liste ve haberin detayları…
MTV ÖDEMESİ NEREDEN YAPILIR?
MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
KREDİ KARTI İLE MTV ÖDEMESİ YAPILIR MI?
Kredi kartıyla da ödeme yapılabiliyor. Bazı bankalar ise müşterilerine MTV’de taksit imkanı sağlıyor.