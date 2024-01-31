Bunu yapmayan artık aracını satamayacak, bugün son gün!

Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda 2 kez ödenen Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ilk taksit ödemesi için bugün son gün. Bu yıl Yeniden Değerleme Oranı (YDO) kadar yani yüzde 58,46 zamlanan MTV 2024 ücreti için milyonlarca araç sahibini ilgilendiren süreç 1 Ocak’ta başlamıştı.