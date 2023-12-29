Bunu yapan araç sahiplerinin cebi fena yanacak! Cezası 2024 yılında arttı
Çevre Kanunu'na aykırı davrananlara 2024'te kesilecek para cezaları, yüzde 58,46 artırıldı. 1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri, 9 bin 943 lira idari para cezası ödeyecek. Atıkları önlem almadan toprağa verenlere 464 bin 585 lira ceza kesilecek. Ormana yakın yerde kanuna aykırı anız yakanların cezası ise 5 kat artacak. İşte çevreyi kirletenlere 2024 yılında verilecek cezaların detayları…
Çevreyi kirletenlere 2024'te verilecek cezalar belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca 2024'te çevreyi kirletenlere uygulanacak idari para cezaları belirlendi.
Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ilgili kanuna aykırı davranan kişi ve kuruluşlara 2024 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 artırıldı.
1 Ocak'tan itibaren egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahipleri 9 bin 943 lira, aynı aracın yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olması durumunda ise 19 bin 897 lira ceza ödeyecek.