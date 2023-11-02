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Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

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Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

Doğum yapan kadınlara çocuk sayısına göre 2 aydan 6 aya kadar yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneği yeterince bilinmediği için 7 yıllık sürede sadece 41 bin 319 kişi yararlandı. Peki kimler yarım çalışma ödeneği alabilir, yararlanmak için ne yapmalı, nelere dikkat edilmelidir? İşte haberin detayları…

Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

Doğum yapan kadınlara çocuk sayısına göre 2 aydan 6 aya kadar yarım çalışma ödeneği veriliyor. Yarım çalışma ödeneği yeterince bilinmediği için 7 yıllık sürede sadece 41 bin 319 kişi yararlandı.

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Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

Peki kimler yarım çalışma ödeneği alabilir, yararlanmak için ne yapmalı, nelere dikkat edilmelidir? İşte haberin detayları…

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Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, yarım çalışma ödeneği uygulamasına 2016 yılı nisan ayında başlandı. Yeterince bilinmediği için o tarihten bu yana sadece 41 bin 319 kişi yarım çalışma ödeneği hakkından yararlandı. 

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Bunu kimse bilmiyor! Günlük asgari ücret tutarında para alabilirsiniz

Bu kişilere toplam 160.5 milyon lira ödenek verildi. Yarım çalışma ödeneğinden yararlananların sayısı 2021 yılında aylık 1.300 kişinin üzerine çıkarken, özellikle bu yılın başından itibaren giderek azaldığı gözleniyor. Eylül ayı itibarıyla sadece 741 kişi yararlandı.

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