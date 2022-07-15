Bunu daha önce duymamıştınız! Nişan yüzüğünüz kişiliğiniz hakkına bilgi veriyor
Kadınlar tarafından oldukça zor beğenilen ve her kadında tarzı farklılık gösteren yüzükler karakteriniz hakkında bilgi veriyor. Tiktok üzerinden paylaşım yapan bir kadın yüzüklerin karakterler üzerindeki etkisini paylaştı.
Yüzyıllardan beridir bağın ve sevginin anlamı, kadınların en çok kullandığı aksesurlardan biri olan yüzük insanların kişilikleri hakkında bilgi veriyor.
Her renk, boyut ve şekilde farkı farklı olan yüzükler birçok kadın tarafından farklı şekilde beğeniliyor. Bir Tiktok kullanıcısı yaptığı paylaşımla yüzük seçimlerinin karakteriniz ile bağlantılı olduğunu öne sürdü.
Yuvarlak yüzük:
"Klasik bir kişisininiz. Her zaman güzel olan her şeyi seviyorsunuz. Planlı programlı bir şekilde arkadaşlarıyla takılan genelikle gruplarda anaç rolü üstlenen bir kişiliktesiniz."
Oval yüzük:
"Eşiniz muhtemelen zengin birisi. Altınızda Range Rover'ınız var. Genellikle ev partileri düzenleyen titiz insanlarsınız. Ve üç tane çocuk düşünüyorsunuz." diyerek şakasına devam etti.