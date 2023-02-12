Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu
Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuşken Adana'dan gelen bir haber 'bu kadarına pes' dedirtti. Şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, depremzedelere yardım götürme bahanesiyle hazırlanan kolilerden uyuşturucu çıktı.
Adana'da, şüphe üzerine durdurulan ve depremzedelere yardım götürdüğü belirtilen kamyonetten uyuşturucu çıktı. Olay sonrası uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.
Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.
Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.