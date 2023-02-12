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Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

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Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuşken Adana'dan gelen bir haber 'bu kadarına pes' dedirtti. Şüphe üzerine durdurulan bir kamyonette, depremzedelere yardım götürme bahanesiyle hazırlanan kolilerden uyuşturucu çıktı.

Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

Adana'da, şüphe üzerine durdurulan ve depremzedelere yardım götürdüğü belirtilen kamyonetten uyuşturucu çıktı. Olay sonrası uyuşturucu sevkiyatı yapan 2 zanlı tutuklandı.

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Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sevkiyatı yapacağını belirlediği 2 kişiyi takibe aldı.

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Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

Ekipler, şüphelilerin kullandığı kamyoneti Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda durdurdu.

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Bunu da gördük! Deprem bölgesine götürülen kolilerden çıktı gören şok oldu

Deprem bölgesine yardım malzemesi götürdüklerini belirten zanlıların aracında narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramalarda su, çocuk bezi ve ayakkabı kolilerinin arasına gizlenmiş paketlerde 107 kilo 100 gram esrar bulundu.

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