Bunu da gördük! Adana'da elini öpüp helallik isteyerek dolandırdılar

Satıcıların kamyonetle evin kapısına geldiğini anlatan Çelik, "Ürün almam için ısrar ettiler. Bana da tencere lazım olduğu için 2 set alacağımı söyledim. Bana ‘bir set sana hediye’ dediler. 'Sen taşıyamazsın' deyip, kolileri eve taşıdılar. Kucağıma verdikleri 3 adet tencereyi alarak arkasından geldim. 1000 lira para verdim. Satıcılar gittikten sonra 2 koliyi de açtığımda içlerinin boş olduğunu gördüm. Peşinden koştum ama kaçıp gittiler.