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'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar Sincanlı karakteriyle akıllara kazınan 35 yaşındaki Pelin Akil sosyal medya hesabından isyan etti.

'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı. 

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'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.

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'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla Akil, soluğu ailesiyle tatilde aldı.

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'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı

 Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.

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