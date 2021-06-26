'Bunu açıkladığıma inanamıyorum' deyip ifşa etti! EDHO'nun Bahar'ı Pelin Akil çileden çıktı
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Bahar Sincanlı karakteriyle akıllara kazınan 35 yaşındaki Pelin Akil sosyal medya hesabından isyan etti.
35 yaşındaki başarılı oyuncu Pelin Akil, 2016 yılında uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Anıl Altan ile dünyaevine girdi. Çift, 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına alarak ilk kez anne-babalık duygusunu yaşamıştı.
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Mutlu evlilikleri devam eden ünlü çift, kızlarıyla geçirdikleri anları sosyal medya hesaplarından sık sık paylaşıyor.
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Geçtiğimiz haftalarda rol aldığı diziden ayrılmasıyla Akil, soluğu ailesiyle tatilde aldı.
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Akil, son olarak kızlarından Lina ile yürürken çektiği videoyu takipçileriyle paylaştı.
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