Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler

TÜİK’in yayımladığı Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri'ne göre, kombiden güneş paneline, motosikletten gıda ürünlerine kadar onlarca farklı kalemde dev üretim rakamlarına ulaşıldı.Bazı ürünlerdeki yüksek üretim miktarı ise sürpriz oldu.