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Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler

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Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait sanayi üretim verilerini açıkladı.

Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler - Resim: 1

TÜİK’in yayımladığı Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri'ne göre, kombiden güneş paneline, motosikletten gıda ürünlerine kadar onlarca farklı kalemde dev üretim rakamlarına ulaşıldı.Bazı ürünlerdeki yüksek üretim miktarı ise sürpriz oldu.

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Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler - Resim: 2

İşte Türkiye'nin en çok üretim yaptığı şey...

Motosiklet:

 1 milyon 14 bin adet

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Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler - Resim: 3

Otomobil:

 1 milyon 169 bin adet

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Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler - Resim: 4

Kombi (hermetik):

 1 milyon 204 bin adet

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