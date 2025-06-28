Bunları yapanlar paraya para demedi! İşte Türkiye'de en fazla üretilen ürünler
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ait sanayi üretim verilerini açıkladı.
TÜİK’in yayımladığı Yıllık Sanayi Ürün İstatistikleri'ne göre, kombiden güneş paneline, motosikletten gıda ürünlerine kadar onlarca farklı kalemde dev üretim rakamlarına ulaşıldı.Bazı ürünlerdeki yüksek üretim miktarı ise sürpriz oldu.
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İşte Türkiye'nin en çok üretim yaptığı şey...
Motosiklet:
1 milyon 14 bin adet
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Otomobil:
1 milyon 169 bin adet
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Kombi (hermetik):
1 milyon 204 bin adet
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