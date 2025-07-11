Bunları sakın yapmayın! İBAN'la yolladığınız paralar başkasına gitmesin

1 HARF 1 RAKAM HER ŞEYİ DEĞİŞTİRİYOR

IBAN numarasında yapılan bir harf ya da rakam hatası, paranın yanlış bir hesaba gitmesine neden olabiliyor. Böyle bir durumda paranın geri alınması ise sanıldığı kadar kolay değil. Yapılan araştırmalar, hatalı IBAN ile gerçekleştirilen para transferlerinde, iade sürecinin çoğu zaman hem karmaşık hem de uzun soluklu olduğunu gösteriyor. Bu durum bireylerin yanı sıra şirketleri de maddi ve hukuki açıdan zor durumda bırakabiliyor.