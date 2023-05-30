Bunlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yavru aslanları! Hediye edilmişti: İsimleri anket ile belirlenecek!

"Cumhurbaşkanımız Sudan'ı ziyaret ettikten sonra beni aradı ve 'araştırdık, bunlara ancak Gaziantep iyi bakabilir.' dedi. Bunlar büyük emanet. Ben de 'burada kaplanlar ve aslanlar var. Siz hiç merak etmeyin, size edilen hediye bize emanettir, gerekeni yapacağız' dedim.