'Bunlar hoş olmayan resimler' deyip Ayşe Mine isyan etti İbo Show krizinin perde arkası çıktı
Demet Akalın ve Alişan'ın Star TV'deki programına konuk olan Ayşe Mine, İbo Show'da Gülden Karaböcek ile yaşadıkları krizinin perde arkasını anlattı. Ortaya çıkan fotoğrafa isyan etti.
'İbo Show' da, Gülden Karaböcek ve Ayşe Mine arasında yaşanan gerginlik konuşulmaya devam ediyor. Programın fasıl kısmında tüm sanatçılar sahneye çıktığı sırada, Ayşe Mine'nin şarkı söylerken Faruk Tınaz'ı ekarte ederek İbrahim Tatlıses'in yanına geçtiği görüntüler sosyal medyada gündeme gelmişti.
Ayşe Mine, meslektaşı Gülden Karaböcek'in kendisini kalçasıyla ittiğini iddia edince ortalık karışmıştı.
Programdan sonra açıklama yapan Gülden Karaböcek, "Ben kimseyi itmedim. Ayrıca henüz ölmedim, bilerek yapılmış hiçbir şey yok. Kendi kendine uzaklaştı, gelmedi" demişti.
Karaböcek sözlerinin devamında "Ahmet Selçuk İlkan çağırdı. Önceden İbrahim'in yanındaydı. Faruk'un yanına gelerek araya girdiği kayıtlarda var. Faruk'u itti mi, yer mi verdi bilemem. Bu mevzu çok uzadı. Gereksiz bir tartışma" ifadelerini kullanmıştı.