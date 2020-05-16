Bundesliga'da sessiz açılış! Futbol mesafe ve maskelerle geri döndü
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) yeniden başladı.
Fortuna Düsseldorf-Paderborn maçının oynanacağı Merkur Spiel Arena çevresinin alınan önlemler kapsamında boş olduğu görüldü. Özel güvenlik personelinin maskeli olarak stadyum çevresinde güvenlik önlemi aldığı gözlendi.
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Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.
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Bugün 16:00'da başlayan Borussia Dortmund-Schalke 04 maçı öncesi yedek kulübesinde oturan futbolcularına aralarına koyduğu mesafe dikkat çekti.
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Borussia Dortmund'da forma giyen oyuncular sahaya maskelerle çıktı.
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