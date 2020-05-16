Bundesliga'da sessiz açılış! Futbol mesafe ve maskelerle geri döndü

Almanya Kulüpler Birliği (DFL) tarafından hazırlanan ve eyaletlerin spor bakanları tarafından da kabul edilen "sağlık ve hijyen" tasarının uygulanması kaydıyla 1. ve 2. futbol liglerindeki karşılamaların mayıs ayı ortasından itibaren seyircisiz oynanmasına karar verilmişti.