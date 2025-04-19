Buna yatırım yapan yaşadı! Haftanın en çok kazandıranı belli oldu dolar, altın,borsa...

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,73 artışla 4 bin 68 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,70 yükselişle 27 bin 506 liraya çıktı.