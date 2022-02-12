'Buna ben de inanamıyorum' deyip Berfu-Eser Yenenler anlattı! Tuvaletteyse bile...
Her şey Berfu Yenenler’in sosyal medya üzerinden Eser Yenenler’e attığı bir mesajla başladığı aşkta ikili açıklamalarıyla olay oldu.
Aşklarıyla magazin gündemden düşmeyen Berfu Yenenler ve Eser Yenenler Hürriyet gazetesinden Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundular.
Pazartesi ‘Sevgililer Günü’. O gün size ne ifade ediyor?
Eser Yenenler: Bizim için her şeyin başladığı gün. O gün evlenme teklif ettim...
Berfu Yenenler: Aynı zamanda senin doğuşun, dünyanın aydınlanışı o gün.
Eser Yenenler: Teşekkürler ama ben doğunca dünya nasıl aydınlandı acaba?
Berfu Yenenler: Kocam, ben seni buldum bu sayede.
Eser Yenenler: Ha, senin dünyan aydınlandı (gülüyor). Benim doğum günümle de birlikte 14 Şubat bizim için coşkuyla kutlanan, iliklerimize kadar yaşadığımız bir gün...
Berfu, 14 Şubat’ta tek bir hediye mi yoksa iki hediye mi alıyorsun?
Berfu Yenenler: Tek. Bizim aramızda hediyesel bir sorun var. Ne alsam beğenmiyor.
Neden öyle?
Berfu Yenenler: İkinci ayımızdı. O uyurken evi kalpli balonlarla donattım. Her yere notlar ve bir sürü aşk şiirleri yazıp yapıştırdım. Sonra Eser’i uyandırdım. Baktım reaksiyon yok; ben de buna saat, cüzdan gibi düz hediyeler almak lazım dedim. Artık öyle...
Eser Yenenler: Beni uyandırdı, uykum yarıda kesildi. Bilincim uyuyordu hâlâ o sıra. Rüya mı gerçek mi anlayamadım bile. Evde gezindim. Kalpler, şiirler... Baktım. Sonra yeniden uyudum. Ne yapayım? Bu yüzden sıkıntı yaratıyor. Bence bu olayı, daha sonra hediye almamalarına sığındığın bir bahane olarak gösteriyor olabilirsin.