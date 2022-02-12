'Buna ben de inanamıyorum' deyip Berfu-Eser Yenenler anlattı! Tuvaletteyse bile...

Berfu Yenenler: Kocam, ben seni buldum bu sayede.

Eser Yenenler: Ha, senin dünyan aydınlandı (gülüyor). Benim doğum günümle de birlikte 14 Şubat bizim için coşkuyla kutlanan, iliklerimize kadar yaşadığımız bir gün...

Berfu, 14 Şubat’ta tek bir hediye mi yoksa iki hediye mi alıyorsun?

Berfu Yenenler: Tek. Bizim aramızda hediyesel bir sorun var. Ne alsam beğenmiyor.