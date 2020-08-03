Bulutların üzerindeki İkizdere Vadisi ilgi çekiyor

Sıcak yerlerden geliyorlar

Turizmci Amaç Ekşi, İkizdere Vadisi'nin yükselen yıldız olduğunu belirterek, "Normal dönemlerde Arap turistlerin tercih ettiği bir yerdik. Bu sene pandemi dolasıyla iç pazara yöneldik. Gelen misafirlerimiz ağırlıklı olarak Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nden oluyor. Havanın sıcak olduğu bölgelerden gelenler serin olduğu için burayı tercih ediyorlar. Bizim tercih edilmemizin en önemli özelliği ise termal suyumuz. Kükürtlü ve bol minareli termal havuzlarımız ile hizmet vermeye devam ediyoruz. Misafirlerimiz de bu havuzun keyfini çıkartıyorlar" dedi.