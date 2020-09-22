Bulutların üzerinde horon oynuyorlar Trabzon'daki yayla ziyaretçilerini cezbediyor

Karadeniz Bölgesi'ndeki bulutlardan yüksekte kalan yaylalara gelen ziyaretçiler adeta görsel bir şölen yaşıyor. Bölgedeki yaylalar, doğası, havası, bitki örtüsü ve suyuyla ilgi odağı oluyor. Bulutların üzerinde kalan çoğu yayla, fotoğraf ve doğa tutkunlarının yanı sıra tatilcilerin de uğrak yeri oluyor. Trabzon'da 2100 rakımlı Beypınarı Yaylası’nda özellikle yaz aylarında gün batımında oluşan sis bulutu, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.