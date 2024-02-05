Bulmaca gibi kaza! İçerideki şoför de dışarıdaki adam nereden geldi?

Olay sonrası kazayı fark eden diğer araç sürücüleri hemen yardıma koştu. Vatandaşlar dere yatağındaki otomobil içindeki yaralının dışında, aracın başında araca yaslanmış şekilde bir kişi daha gördü. O anları cep telefonuyla kayıt altına alan vatandaşların, "İçerideki şoför de, dışarıdaki nereden geldi onu bilmiyorum" sözleri kayıtlara girdi.