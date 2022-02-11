Bulgarlar sabah 5'te Edirne'ye akın etti: Adım atacak yer kalmadı: Mazotu da buradan alıp gidiyorlar
BULGARİSTAN Hükümeti’nin Türkiye’den ülkeye girişte PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından sabahın erken saatlerinden itibaren yeniden Edirne’ye akın eden Bulgar turistler, Ulus Pazarı ve otoparkı doldurdu adım atacak yer kalmadı.
Edirne’de her hafta cuma günü kurulan ve özellikle Bulgaristan’dan gelen turistlerin ilgi odağı haline gelen Ulus Pazarı’nda bu hafta adım atacak yer kalmadı.
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Sabah 05.00’ten itibaren pazarın yolunu tutan Bulgar vatandaşlar, otoparkı da doldurdu.
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Gıdadan giyime, zücaciyeden, mobilyaya ve hatta benzine kadar her türlü ihtiyacını Bulgar turistler, Edirne’den karşıladı.
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Bulgarlar, Türkiye’den ülkeye dönüşlerde istenen PCR testi zorunluluğunun kaldırılmasının ardından yeniden Edirne’ye akın etmeye başladı.
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