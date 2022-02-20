Bulgarlar Edirne'ye akın etti! Çuval çuval aldılar bagajları doldurdular
BULGARİSTAN Hükümetinin ülkeye dönüşlerde uyguladığı PCR test zorunluluğunu kaldırmasının ardından akın akın tur otobüsleriyle ve araçlarıyla Edirne’ye gelen Bulgarlar, ekmeğinden suyuna kadar her türlü ihtiyacını kentteki esnaftan karşıladı.
Türkiye’den Bulgaristan’a dönüşlerde uygulanana PCR test zorunluluğunun kaldırılması kent esnafına can suyu oldu. Özellikle cuma, cumartesi ve pazar günleri Edirne’ye akın eden Bulgar turistlerin bagajlarında yer kalmadı. Çuvallar ve kolilerle alışveriş yapan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta zorlandı.
Gıdadan giyime, ev eşyasından temizlik ürünlerine kadar birçok ihtiyacını Türkiye’den karşılayan Bulgarlar, artık ekmek ve suyunu da Edirne’den almaya başladı.
Hafta sonu yaşanan turist yoğunluğuna bağlı olarak otoparklarda yer kalmazken, çarşı, pazar ve alışveriş merkezlerinde de adım atacak yer kalmadı.
Alışveriş için Bulgaristan'dan gelen Yusuf Mümin, "Her şeyimizi Edirne’den aldık. Yiyecekten giyime kadar ne lazımsa alıyoruz. Her hafta geliyoruz. Arabayla geldik, bagajlarımızı doldurup döneceğiz" dedi.