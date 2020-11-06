Bulgarlar akın akın Edirne’ye geliyor! Sosyete pazarında alışverişini yapan geri döndü
BULGARİSTAN'da koronavirüs tedbirleri esnetilince Edirne'ye yeni bir akın başladı. Bulgar vatandaşlar sosyete pazarında adım atacak yer bırakmadı. İçlerinden biri 2 bin 500 euro ile geldiğini alışveriş sonrası döneceğini söyledi.
Edirne’de her cuma günü kurulan ve ‘sosyete pazarı’ olarak adlandırılan Ulus Pazarı, geçtiğimiz günlerde Bulgarların akınına uğramıştı. Bugün yine Edirne'ye gelen Bulgarlar pazarda tezgahları boşalttı.
Giyimden kozmetiğe, temizlik ürünlerinden gıdaya hemen hemen tüm kalem ürünlerden poşet poşet alan Bulgarlar, aldıkları malzemeleri taşımakta güçlük çekti.
Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Barış Atkoşan, “Pazarımız sınır kapılarının açılmasının ardından ciddi bir hareketliliğe sahne oldu. Pandemi önlemleri açısından tedbirlerimiz ciddi bir şekilde devam ediyor." dedi.
Atkoşan, "Maske, mesafe anonslarımız devam ediyor. Genel olarak ticaretimizden hem vatandaşlar hem de esnafımız memnun. Bir buçuk, 2 aydır Bulgarlar yoğun bir şekilde geliyorlar” diye konuştu.