Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye sınırına ulaştı
Bulgaristan'ın Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan orman yangının Türkiye tarafına sıçrama ihtimaline karşı önlemler arttırıldı.
EDİRNE Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada; Bulgaristan'ın Hasköy bölgesinde başlayan ve rüzgarlı havanın etkisiyle yayılan yangının, Hamzabeyli sınır kapısından Büyükismailçe köyüne kadar olan bölgenin karşı tarafında, Bulgaristan sınır hattı boyunca 30 kilometre uzunluğundaki bir alanda devam ettiği belirtildi.
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Belli yerlerde iki ülke sınırına kadar gelen yangının, alınan önlemler sayesinde Türkiye topraklarına sıçraması engellendiği ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:
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"Yangının yeni yayıldığı bazı bölgelerde ise sınır hattımıza uzaklığı 1,5 ile 3 kilometre arasında değişmektedir.
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Önleme amaçlı olarak iş makinaları ile sınır hattımız boyunca 32.6 kilometre uzunluğunda güvenlik şeridi oluşturulmuştur.
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