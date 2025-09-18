Bulgaristan'da nüfus alarm veriyor! Ülkeye gelene binlerce Euro'luk destek kampanyası hazırlandı

BİR İŞE GİRMEK MUTLAK ZORUNLULUK

Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, "Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan'da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar." dedi.

5 BİN EURO EV TAŞIMA, 200 EURO KİRA DESTEĞİ

Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, "Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak." diye konuştu.