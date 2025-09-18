Bulgaristan'da nüfus alarm veriyor! Ülkeye gelene binlerce Euro'luk destek kampanyası hazırlandı
Hızlı nüfus azalması sorunu ile mücadele veren Bulgaristan'da hükümet, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, yurda dönme kararı alanlara 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteği, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacak. Ayrıca, 1 yıl sürecek bir maaş takviyesi de verilecek.
YURT DIŞINDAKİ VATANDAŞLARINI ÜLKEYE DÖNÜŞÜ İÇİN KAMPANYA
Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına yaptığı açıklamasında, "Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla 'Bulgaristan'ı Seçiyorum' adlı bir program başlattı." dedi.
13 MİLYON EURO BÜTÇE AYRILDI
Hükümete bağlı İstihdam Ajansı himayesinde yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gutsanov, yurt dışında Bulgaristan vatandaşlığı bilincini sürdüren vatandaşlara yönelik olacak program için hazineden 13 milyon Euro bütçe ayrıldığını duyurdu. Bakan Gutsanov, hükümetin onayladığı programa yurttaşlık bilincine sahip, sınır ötesinde yaşayan Bulgaristan vatandaşların katılabileceğini kaydetti.
BİR İŞE GİRMEK MUTLAK ZORUNLULUK
Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, "Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan'da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar." dedi.
5 BİN EURO EV TAŞIMA, 200 EURO KİRA DESTEĞİ
Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin Euro'ya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 Euro'luk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, "Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak." diye konuştu.