Bulgaristan’da ilk kez bir Türk cumhurbaşkanlığı için yarışıyor! Trakya sandık başına koştu
BULGARİSTAN’da bugün cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler var. İlk kez bir Türk, Bulgaristan cumhurbaşkanlığı için aday. Balkan dernekleri ‘Bir oy bir oydur’ diyerek Türkleri sandığa çağırdı. Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlar, Bulgaristan'daki seçimler için oy kullanmaya başladı.
Bulgaristan'da bugün çifte seçimler var. Hem genel seçimler, hem de cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Türkiye’de bu seçimlerde oy kullanma hakkına sahip yaklaşık 350 bin ‘çifte vatandaş’ var. Balkan dernekleri, oy verme hakkı bulunan Türk seçmenleri, oy vermeye çağırdı. HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı cumhurbaşkanlığına, partinin Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili İskra Mihaylova da cumhurbaşkanı yardımcılığına aday. Anketler, cumhurbaşkanı seçiminde aday 23 ikiliden sadece 3’ünün geniş destek alabileceğini gösteriyor.
Trakya'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'daki parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri için sandık başına gitti. Seçimler için Edirne'de 3, Kırklareli'nde 7, Tekirdağ'da ise 12 sandık kuruldu.
Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.
Oyunu kullanan vatandaşlardan Ayşe Uyar (65), seçimlerin özellikle Bulgaristan'da yaşayan Türkler için hayırlı olmasını diledi. Bulgaristan'da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren Uyar, "Türkçe konuşturmadılar. Hep Bulgarca yazmamızı istediler. Biz bunlar için de çalıştık. Şimdi haklarımızı almak için oyumuzu kullanıyoruz. İnşallah haklarımızı alırız." dedi.