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Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

Anadolu Ajansı
Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

TÜRKİYE'nin ihracat yoğunluğuna bağlı TIR çıkışlarına Bulgaristan'ın cevap verememesi nedeniyle Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 10 kilometre TIR kuyruğu oluştu.

Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

İhracattaki artış sınır kapılarından çıkış yapan TIR sayısını da yükseltti.

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Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

Bulgaristan gümrüğünün TIR alımında yetersiz kalması nedeniyle sınır kapılarında zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

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Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

İhracat yüklerini Avrupa'ya taşıyan yaklaşık 400 TIR, Hamzabeyli Sınır Kapısı önünde gümrükten geçmek için işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.

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Bulgaristan tarafının yetersiz kalması Hamzabeyli Sınır Kapısında TIR uyruğuna neden oldu

TIR sürücüsü Cem Cansever, yaklaşık 20 saattir sırada beklediğini, kuyrukta beklemenin zorlu olduğunu söyledi.

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