Bulgaristan karantinayı kaldırınca Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı

Normalleşme sürecinde çifte vatandaş olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırıldığını açıkladı.