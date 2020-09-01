Bulgaristan karantinayı kaldırınca Kapıkule Sınır Kapısı'ndan girişler başladı
Bulgaristan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yaklaşık 6 ay önce aldığı karantina uygulaması kararını kaldırdı. PCR testi ve zorunlu 14 gün karantinanın kaldırılmasının ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan günübirlik alışveriş için Edirne'ye gelmeye başladı.
Bulgaristan, 13 Mart'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yük taşıyan TIR'lar haricinde sınırlarını yolcu giriş ve çıkışlarına kapattı.
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Türkiye'nin 11 Haziran’da karantina uygulamasını kaldırmasına rağmen Bulgaristan hükumeti, koronavirüs salgınının devam ettiği gerekçesiyle uygulamayı sürdürdü.
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Normalleşme sürecinde çifte vatandaş olanlar ile ikameti bulunanlara PCR testi ve 14 günlük karantina uygulaması şartı uygulayan Bulgaristan'ın Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, Türkiye'den gelen herkese PCR testi ve 14 günlük karantina uygulamasını kaldırıldığını açıkladı.
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Kararın ardından Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Edirne'ye gelmeye başladı.
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