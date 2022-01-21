Bulgar turistlere PCR engeli! Girişler yüzde 70 azaldı esnaf kepenk kapattı
Dolar yükseldiği tarihte turlarla, araçlarıyla Edirne'ye gelip valiz valiz iğneden ipliğe her şeyi toplayan Bulgar turistler PCR engeline takıldı. Bulgaristan'da PCR testinin 600-700 lira arasında değişmesi de turistlerin gelişini ilk günden düşürdü. Kapıkule Sınır Kapısı'nda sessizlik hakim esnaf ise durumdan memnun değil...
Bulgaristan'ın artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge'ye almasının ardından ülkeye girişlerde PCR testi zorunluluğuna geçmesi, Edirne'ye gelen Bulgar turist sayısını düşürdü.
Kentte çoğu Bulgar turiste satış yapan bazı işletmeciler de müşteri gelmediği için kepenk kapattı.
Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatılacağı belirtildi.
Uygulamaya 20 Ocak'ta konulan karar kapsamında Edirne'ye günübirlik alışverişe gelen Bulgar turistlerden, ülkelerine dönüşte, AB tarafından tanınan dijital aşı sertifikası ve 72 saat içinde yapılan negatif sonuçlu PCR testi istenmeye başladı.