Bulgar turistlere PCR engeli! Girişler yüzde 70 azaldı esnaf kepenk kapattı

Bulgaristan Sağlık Bakanlığı, artan koronavirüs vakaları ve ülkelerinde aşılama oranının düşük olması nedeniyle Türkiye'yi 'kırmızı bölge' ülkeler arasına aldı. Ülkede yükselişe geçen koronavirüs vakaları, Bulgaristan'da aşılama oranının yüzde 27'ler seviyesinde kalması ve özellikle Edirne'ye günübirlik yapılan ziyaretler nedeniyle alınan karar doğrultusunda aşı zorunluluğu ve negatif PCR testi uygulaması başlatılacağı belirtildi.