Bulgar gelinden film gibi aşk! Alışverişe diye gelip gönlünü kaptırdı
Bulgaristan'dan alışveriş için Edirne'ye gelen bir kadın alışveriş yaptığı sırada gönlünü Türk esnafa kaptıran Bulgaristanlı kadın Türk gelenek ve göreneklerine uygun, oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi.
Bulgaristan’dan nerdeyse her hafta tur otobüsleri ve kendi araçlarıyla alışveriş yapmak için Edirne’nin yolunu tutan turistler, bütün ihtiyaçlarını buradan karşılamaya devam ediyor.
Alışveriş yapmak için komşu ülke Türkiye’ye gelen bazı Bulgar kızlar ise Edirne’ye gelin geliyor.
Bulgaristan’ın başkenti Sofya’dan Edirne’ye alışveriş için gelen Desi Georgieva, gönlünü Bostan Pazarı esnafı olan Uğur Can Ay’a kaptırdı.
Bulgaristan’a döndükten sonra sosyal medya üzerinden esnaf Ay’a ulaşan Georgieva, bir süre konuştuktan sonra buluşmaya karar verdi. Daha sonra Sofya’ya gidebilmek için konsolosluğa giden Edirneli esnaf Ay, vize başvurusunda bulundu. Bir süre sonra vizesine kavuşan Ay, Sofya’nın yolunu tutarak gönül verdiği Georgieva ile buluştu.
Annesinin ve babasının vizesi olmadığı için Sofya’ya kız istemeye gidemeyen Ay, gelin adayı Georgieva’yı ve ailesini Edirne’ye getirerek burada kız isteme merasimini gerçekleştirdi. İstanbul boğazında yatta evlenme teklifinin ardından düğün hazırlıkları başladı. Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi.