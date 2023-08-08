Bulgar gelinden film gibi aşk! Alışverişe diye gelip gönlünü kaptırdı

Annesinin ve babasının vizesi olmadığı için Sofya’ya kız istemeye gidemeyen Ay, gelin adayı Georgieva’yı ve ailesini Edirne’ye getirerek burada kız isteme merasimini gerçekleştirdi. İstanbul boğazında yatta evlenme teklifinin ardından düğün hazırlıkları başladı. Türkiye'nin gelenek ve göreneklerine göre oyun havaları eşliğinde dünyaevine girdi.