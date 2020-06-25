Bülent Serttaş'tan bomba Demet Akalın açıklamaları
Bülent Serttaş, geçtiğimiz günlerde Niaşntaşı'nda objektiflere yansıdı. Serttaş, daha önce 'geçinemiyoruz' diyen Akalın'a da destek çıktı.
Nişantaşı'nda basın muhabirlerinin objektifine takılan şarkıcı Bülent Serttaş, "Pandemi döneminden sonrasına alışmaya çalışıyoruz. İnşallah bunu da aşacağız" dedi. Karantina döneminde sakallarını uzatarak George Clooney'e benzetilen şarkıcı, çok çarpıcı ifadeler kullandı.
"Ütüsüz pantolonla hiç sahneye çıkmadım": “Ben sahneye hiç sakallı çıkmadım ütüsüz pantolonla bile hiç sahneye çıkmadım. Gençlik önemli, şimdi biraz takipçisi olanlar hemen havaya giriyor bacak bacak üstünde yayınlar yapıyorlar. Önceden böyle miydi?” dedi.
"Demet Akalın'ı haklı buluyorum": Demet Akalın'ın pandemi döneminde yaptığı “geçinemiyorum” açıklaması magazin gündeminde olay yaratmıştı.
Bülent Serttaş konuyla ilgili, “Demet'i haklı buluyorum. Büyük dağların büyük dumanı olur. Hazırlıksız yakalandık. Hepimizin kendine göre sorumlulukları, ödemeleri var. Konserler bir anda iptal oldu” dedi.