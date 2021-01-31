Bülent Serttaş'ın İbo Show'da zor anları Twitter diline düştü! Oryantal Didem'e bakmadı
Star TV'de ekrana gelen İbo Show'da Bülent Serttaş sosyal medyada olay oldu. Oryantal Didem'e bakmama çabası Twitter'ı yıktı geçti.
Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırladı. 'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.
Her cumartesi akşamı seyircilerin karşısına çıkan İbo Show yine bomba gibiydi. Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu.
Konuklardan oyuncu Ali Sunal ve şarkıcı Bülent Serttaş'ın oryantal Didem Kınalı dans ederken gözlerini ondan kaçırması, sosyal medya kullanıcılarının diline dolandı. Hal böyle olunca sosyal medya kullanıcıları tweetleri ardı ardına attı.
İşte o tweetler...