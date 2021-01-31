Bülent Serttaş'ın İbo Show'da zor anları Twitter diline düştü! Oryantal Didem'e bakmadı

Saldırıya uğradıktan sonra uzun bir tedavi sürecinin ardından 'İbo Show'la sahnelere geri dönen İbrahim Tatlıses, bu hafta da birbirinden renkli isimleri programında ağırladı. 'İbo Show'un 11'inci bölümüne; usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Rutkay ile oryantal Didem Kınalı konuk oldu.