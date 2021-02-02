Bülent Serttaş neden Oryantal Didem'e bakmadı ortaya çıktı 'Tepki gösterdi'

Herkes Serttaş'ın neden Didem'e karşı bu şekilde tavır aldığını merak etti. Olayın iç yüzü ortaya çıktı.Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının başka bir organizasyona dayandığını söyledi.