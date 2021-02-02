Bülent Serttaş neden Oryantal Didem'e bakmadı ortaya çıktı 'Tepki gösterdi'
İbo Show'da Oryantal Didem dans ederken Bülent Serttaş'ın neden kafasını çevirdiğini menajer Özgür Aras anlattı.
Star TV'de 9 yıl aradan sonra İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Show olaylarıyla beraber döndü. Programda her hafta yaşanan en az bir olay sosyal medyaya damgasını vuruyor. Geçtiğimiz günlerde İbo Show'a Ali Sunal, Muazzez Ersoy, Ali Sunal ve oryantal Didem konuk oldu.
Birbirinden ünlü ismin konuk olduğu eğlence programında oryantal Didem'in dans ettiği görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. Didem dans ederken, Bülent Serttaş bakmamak için olağanüstü bir çaba sergiledi.
Herkes Serttaş'ın neden Didem'e karşı bu şekilde tavır aldığını merak etti. Olayın iç yüzü ortaya çıktı.Özgür Aras, hafta sonu çok konuşulan Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'in olayının başka bir organizasyona dayandığını söyledi.
Özgür Aras'ın aktardığına göre geçtiğimiz aylarda planlanan bir kına organizasyonunda sahne alacak iki sanatçı Bülent Serttaş ve Oryantal Didem'di.