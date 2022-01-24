Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısıyla Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış: Yakamdan tutup çekti...
Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısında 3 kez ağladığını belirttiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sahne sonrası yakasından tutup kendine doğru çektiğini ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dediğini anlattı.
Ünlü arabesk-fantazi şarkıcısı Bülent Serttaş, YouTube'da yayınlanan 'Akşamın Yıldızı' programına konuk oldu ve hayatına ilişkin bilinmeyen detayları anlattı. Serttaş, hayatının dönüm noktası olarak adlandırdığı 'Ağlama Anam' şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kez ağlattığını, Erdoğan ile bu şarkı üzerine yaşadıkları ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı.
Ünlü şarkıcı Bülent Serttaş, Akşam'dan Yasemin İlan'a 'Akşamın yıldızı' programında hayatının dönüm noktası olarak tanımladığı Ağlama Anam şarkısıyla ilgili bugüne dek hiç bilinmeyen bir ayrıntıyı açıkladı.
Bu şarkısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 3 kere ağlattığını söyleyen Serttaş, "Cumhurbaşkanımız sahne sonrası yakamı tuttu, kendine doğru çekti ve 'Zalim en zayıf noktamdan yakaladın beni' dedi" ifadelerini kullandı.
"Beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır"
Hayatının dönüm noktasını ve gayrimenkullerini anlatan şarkıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan anısından şöyle bahsetti:
"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu.