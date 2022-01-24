Bülent Serttaş 'Ağlama Anam' şarkısıyla Erdoğan'ı 3 kez ağlatmış: Yakamdan tutup çekti...

"Beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır"

Hayatının dönüm noktasını ve gayrimenkullerini anlatan şarkıcı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la olan anısından şöyle bahsetti:

"Hayatımı döndüren, beni ben yapan dönüm noktam olan şarkı 'Ağlama anam'dır. Ondan önce de çok şarkım patlamıştı ama insanların beni yüreğine koyduğu şarkı 'Ağlama anam' oldu.