Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım! Aşkını haykırdı

Bülent Şakrak, bir süre önce meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmış, ardından yeni bir ilişkiye başlamıştı. Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu birlikteliği açıkça duyurmuştu. O günden beri çift, sosyal medyada zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.