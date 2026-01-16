Bülent Şakrak'tan romantik paylaşım! Aşkını haykırdı
Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Şakrak, bu kez sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile paylaştığı romantik kareyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun paylaşımına düştüğü not, kısa sürede dikkat çekti.
Bülent Şakrak, bir süre önce meslektaşı Burcu Kirman ile yollarını ayırmış, ardından yeni bir ilişkiye başlamıştı. Şakrak, sevgilisi Duygu Arabacıoğlu ile çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak bu birlikteliği açıkça duyurmuştu. O günden beri çift, sosyal medyada zaman zaman mutlu anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.
Şakrak, geçtiğimiz günlerde Arabacıoğlu’nun “Adam güzel sevince, kadın deli gibi seviyormuş” sözünü kendi hesabında paylaşarak ilişkisinin ne kadar iyi gittiğinin sinyalini vermişti. Bu paylaşım, sosyal medyada “aşk dolu gönderme” yorumlarıyla karşılık bulmuştu.
48 yaşındaki oyuncu, sevgilisinin doğum gününü de romantik bir mesajla kutlamıştı. Birlikte çekilmiş bir fotoğraf paylaşan Şakrak, o gönderisine şu sözleri eklemişti:
“Gülüşü gülden güzel kıvırcığım… İyi ki doğmuşsun. Seni seviyorum.”
İlişkisi hız kesmeden devam eden Bülent Şakrak, bu kez yeni bir kareyle takipçilerinin karşısına çıktı. Sevgilisiyle verdiği romantik pozun altına yazdığı cümle ise adeta aşkını ilan eder gibiydi: