Bülent Şakrak ile evli olan Ceyda Düvenci hamilelik iddialarına cevap verdi
Ceyda Düvenci eşi Bülent Şakrak ve iki çocuğu ile beraber paylaştığı fotoğrafla kafaları karıştırdı. Düvenci 'nin hamile olduğu iddiaları hızla yayıldı.
2015 yılında hayatını Bülent Şakrak ile birleştiren güzel oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Mutlu aile pozlarıyla da zaman zaman Instagram'a damga vurmanın yanı sıra magazin gündeminin de konuştuğu isim oluyor.
Mutluluklarıyla gözde çift haline gelen ikili, oğulları Ali'ye 2017 yılında kavuşmuş, Düvenci'nin kızı Melisa'nın bir erkek kardeşi olmuştu. Son olarak ise Düvenci'nin yeniden hamile olduğu iddiaları herkesi şaşırttı.
Dün Ceyda Düvenci’nin paylaştığı fotoğrafta göbeğini fark edenler hamile olduğunu düşündü. Bülent Şakrak’ın çiğ köfte yapması da ''Ceyda aş erdi'' şeklinde yorumlandı.
Ama ilk çocuğu Melisa’yı 2011’de doğuran oyuncu, ''Hamile değilim. Tek kolla Ali’yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu'' açıklamasını yaptı.