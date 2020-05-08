Bülent Şakrak ile evli olan Ceyda Düvenci hamilelik iddialarına cevap verdi

2015 yılında hayatını Bülent Şakrak ile birleştiren güzel oyuncu Ceyda Düvenci, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlü isimlerden biri. Mutlu aile pozlarıyla da zaman zaman Instagram'a damga vurmanın yanı sıra magazin gündeminin de konuştuğu isim oluyor.