Bülent Ersoy'un yüzüğünün fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam...

Önceki gün İzmir'de bir düğüne katılan Bülent Ersoy, düğün dönüşü Instagram hesabından birkaç fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Bülent Ersoy'un fotoğrafındaki takıları ise en dikkat çeken konu oldu.