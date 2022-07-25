Bülent Ersoy'un yüzüğünün fiyatı ortaya çıktı! Dudak uçuklatan rakam...
Sanatçı Bülent Ersoy, değiştirdiği imajıyla herkesin dikkatini çekmişti. Bir düğün dönüşü bir fotoğrafını paylaşan Bülent Ersoy'un takılarının fiyatı ortaya çıktı.
Önceki gün İzmir'de bir düğüne katılan Bülent Ersoy, düğün dönüşü Instagram hesabından birkaç fotoğraf paylaştı. Paylaşılan fotoğrafa binlerce beğeni ve yorum geldi. Bülent Ersoy'un fotoğrafındaki takıları ise en dikkat çeken konu oldu.
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Yüzük, kolye ve bileklikten oluşan takıların fiyatları ise dudak uçuklattı.
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Türk sanat müziğinin Diva'sı Bülent Ersoy imaj değişikliğine gitti. Ersoy son olarak yenilediği saçlarıyla gündem oldu.
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Bülent Ersoy uzun zamandır siyah renkte kullandığı saçlarını kızıla boyattı.
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