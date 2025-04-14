Bülent Ersoy'un mal varlığı şaşırtıyor! Listede benzin istasyonu bile var
Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden Bülent Ersoy sık sık magazin gündeminde yer alıyor. Bülent Ersoy şimdi de mal varlığıyla gündeme geldi. Bülent Ersoy'un mal varlıkları arasında benzin istasyonunun da olması dikkat çekiyor. İşte detaylar...
Türk sanat müziğinin en önemli isimlerinden Bülent Ersoy, yıllardır süren kariyerinin yanı sıra lüks yaşam tarzı ve değerli yatırımlarıyla da gündem yaratmaya devam ediyor. Sanatçı, yalnızca sahnelerdeki başarılarıyla değil, aynı zamanda Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki mülkleriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.
Bülent Ersoy, İstanbul'daki çeşitli daire ve villalarının yanı sıra, Türkiye'nin popüler tatil beldelerinde de önemli yatırımlara sahip. Bodrum, Marmaris ve Antalya'da bulunan lüks villalar, onun taşınmaz varlıklarının başında geliyor.
Ersoy'un Fenerbahçe semtinde işlettiği sauna ve Muğla'daki benzin istasyonu da diğer iş yatırımları arasında yer alıyor. Ayrıca, 30 metrelik bir yatı ve çeşitli iş makineleri gibi taşınabilir varlıkları da bulunuyor. Bu varlıklarını kiraya vererek önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.
İşte kamuoyuna yansıyan bilgilere göre Bülent Ersoy'un sahip olduğu mal varlıkları:
İstanbul'da 28 daire ve ultra lüks 4 villa
Muğla Bodrum, Antalya ve Marmaris'te villalar
İstanbul Fenerbahçe'de sauna
Antalya Fethiye'de benzin istasyonu
30 metrelik lüks yat
Kiraya verdiği vinç ve dozerler