Bülent Ersoy'un KKTC'de tutuklanan orkestrası kin kusuyor: Bize İbrahim Tatlıses yardım etti
Bülent Ersoy’un tahliye edilen ekibinden Ahmet İzgi, katıldığı programda Bülent Ersoy’a olan kızgınlığını anlattı. Ersoy’dan destek görmediğini ifade eden İzgi, İbrahim Tatlıses ve dostlarının kendilerine yardım ettiğini söyledi.
Bülent Ersoy’un KKTC’ye konsere giden ve PCR testleri sahte çıktığı için tutuklanan 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Türkiye’ye gelen ekip Ersoy’la ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ersoy’un ve İbrahim Tatlıses’in davulcusu Ahmet İzgi, havalimanında yaşananları anlattı:
“Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik. Ben yoğun bakımda yattım. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar.
Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum.
Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. ‘Avukat tutacağım’ dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. ‘Servetimi harcayacağım’ dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz.