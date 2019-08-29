Bülent Ersoy'un kızı deniyor! Magazin muhabiri Seyhan Erdağ iddiası

Bütün miras sana kalır: Erdağ'ın bu mesajının ardından Demet Akalın'dan gönderinin altına ilginç bir yorum geldi. Akalın, "Kız ne güzel bütün miras sana kalır he de" yorumunu yaptı. Erdağ ise Akalın'ın bu mesajına, "Hiç düşünmemiştim bu tarafını, ne salağım" cevabını verdi.