Bülent Ersoy'un kızı deniyor! Magazin muhabiri Seyhan Erdağ iddiası
Magazin muhabiri Seyhan Erdağ, hakkında çıkan Bülent Ersoy'un kızı olduğu iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.
Son olarak karıştığı bir olay nedeniyle 3 yıl hapsi istenen ünlü magazin muhabiri Seyhan Erdağ hakkında bu sefer ilginç bir iddia ortaya atıldı. İddialara göre Seyhan Erdağ, Bülent Ersoy'un kızıydı. Seyhan Erdağ, gündemi sarsan bu söylentilere yanıt verdi.
Sosyal medya hesabından "Ne olur bu saçmalıkları bırakın" diyen Seyhan Erdağ, D"M kutum mesajla doldu. Vallahi Ne Bülent Ersoy'un Sezen Aksu'nun ne Muazzez Ersoy'un Ajda Pekkan'ın ne Emel Sayın'ın kızı değilim." ifadelerini kullandı.
Açıklamasında haberi ortaya atan sitelere sitem eden Erdağ, "Annem ve Anneannem; tabii Babam ve rahmetli Dedem beni iyi yetiştirmişler, severler beni kızları gibi. Ne olur bu saçmalıkları bırakın. Ülkede kadınlar ölüyor çocuklar öldürülüyor bebekler hayvanlar öldürülüyor. Zamanınızı düzgün işlere harcayın." dedi.
Bütün miras sana kalır: Erdağ'ın bu mesajının ardından Demet Akalın'dan gönderinin altına ilginç bir yorum geldi. Akalın, "Kız ne güzel bütün miras sana kalır he de" yorumunu yaptı. Erdağ ise Akalın'ın bu mesajına, "Hiç düşünmemiştim bu tarafını, ne salağım" cevabını verdi.